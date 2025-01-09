Трамп обвинил Байдена в ошибках при переговорах по Украине

Президент США Джо Байден и его администрация допустили много ошибок в ходе переговоров по Украине. Об этом заявил будущий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на пресс-конференции, пишет «Интерфакс».

«Было сделано много ошибок. Когда я услышал, как Байден ведет переговоры, я подумал: «Это закончится войной»», — отметил он.

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Трамп подчеркнул, что Москва постоянно говорила о том, что Украина не должна быть частью Североатлантического альянса, но в какой-то момент Байден решил, что у Киева должна быть возможность присоединиться к НАТО.

7 января избранный президент США провел пресс-конференцию в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Во время мероприятия он выразил надежду, что сможет добиться завершения конфликта между Москвой и Киевом в течение шести месяцев после инаугурации.

До этого американский журналист Джексон Хинкл заявил, что будущая администрация Трампа вызовет в Москве лишь смех, если предложит руководству России отложить членство Украины в НАТО вместо полноценного урегулирования конфликта. Он напомнил, что конкретных предложений от будущей команды Трампа не поступало.

Ранее Зеленский назвал условие для урегулирования конфликта.