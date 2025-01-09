В Раде призвали Зеленского вернуться в реальность и уйти в отставку

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует уйти в отставку, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. Он объяснил в своем Telegram-канале, что такое решение поспособствует установлению мира на Украине.

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«Или надо воевать еще четыре года, на что нет ресурса, или перейти в реальность. То есть, свалить уже пора и не мешать стране идти к миру», — написал он.

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Как считает депутат Рады, украинский лидер не может понять, какую позицию хочет занять, и не способен четко обозначить результаты, которых планирует добиться.

«Кажется, Зеленский сам попал в мертвую петлю своих хотелок, из которой нет осязаемого, измеримого результатом выхода», — отметил он.

Ранее Дубинский выразил мнение, что бывший премьер-министр Украины и лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко может стать следующим президентом страны. По его словам, Тимошенко, которая является «бабушкой украинской революции», после ухода с поста Владимира Зеленского «побежит к толпе с криками» о том, что она принесла гражданам мир.