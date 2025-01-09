В США заявили о праве Зеленского определять условия завершения конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский будет самостоятельно принимать решение о мирных переговорах. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, передает РИА Новости.

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Она подчеркнула, что США не станут диктовать Киеву условия завершения конфликта.

Зеленский считает, что вторжение в Курскую область поможет решить конфликт

Ранее Зеленский заявил, что Европа должна участвовать в мирных переговорах России и Украины. По его словам, необходимо «подтолкнуть» российскую сторону к гарантированному миру.

До этого президент России Владимир Путин допустил, что Москва может пойти на переговоры с Зеленским, если он победит на выборах президента.