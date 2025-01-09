В Пентагоне не знают о планах «военного вторжения в Гренландию», сообщила заместитель представителя американского Минобороны Сабрина Сингх.

«Я не знаю ни о каких планах», — сказала журналистам Сингх, отвечая на вопрос, прорабатывает ли Пентагон планы о военном вторжении на фоне заявлений будущего президента США Дональда Трампа, её цитирует РИА Новости.

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Избранный американский лидер Дональд Трамп ранее выразил мнение, что власти Дании должны уступить Гренландию США для защиты «свободного мира».

Гренландия в 1979 году стала самоуправляющейся частью Датского королевства и получила автономный статус в его составе.