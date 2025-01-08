Келлог назвал самую большую ошибку Байдена в отношении Путина

Решение президента США Джо Байдена отказаться от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным является самой большой ошибкой главы Соединённых Штатов. Такое заявление сделал будущий американский спецпосланник по Украине Кит Келлог.

Слова будущего чиновника приводит ТАСС.

«Я думаю, что самая большая ошибка, которую допустил президент Байден, заключается в том, что он никогда не вступал ни в какие переговоры с Путиным», — сказал Келлог в интервью Fox News.

Он напомнил, что Байден не разговаривал с президентом России более двух лет.

«Президент разговаривает как с противниками, так и с союзниками, и он знает, что это непросто, но на самом деле он знает, что нужно разговаривать с людьми, чтобы достичь конечного результата, и именно это он и собирается сделать», — заключил собеседник телеканала.

В Пентагоне заявили о неготовности России сдаться на Украине

Избранный президент Дональд Трамп недавно выразил надежду, что сможет провести переговоры с Владимиром Путиным в ближайшие шесть месяцев после своей инаугурации.