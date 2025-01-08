Келлог назвал самую большую ошибку Байдена в отношении Путина

Решение президента США Джо Байдена отказаться от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным является самой большой ошибкой главы Соединённых Штатов. Такое заявление сделал будущий американский спецпосланник по Украине Кит Келлог.

Келлог назвал самую большую ошибку Байдена в отношении Путина
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Слова будущего чиновника приводит ТАСС.

«Я думаю, что самая большая ошибка, которую допустил президент Байден, заключается в том, что он никогда не вступал ни в какие переговоры с Путиным», — сказал Келлог в интервью Fox News.

Он напомнил, что Байден не разговаривал с президентом России более двух лет.

«Президент разговаривает как с противниками, так и с союзниками, и он знает, что это непросто, но на самом деле он знает, что нужно разговаривать с людьми, чтобы достичь конечного результата, и именно это он и собирается сделать», — заключил собеседник телеканала.

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Избранный президент Дональд Трамп недавно выразил надежду, что сможет провести переговоры с Владимиром Путиным в ближайшие шесть месяцев после своей инаугурации.

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