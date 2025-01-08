Байден не смог вспомнить, родился ли у него правнук или правнучка

Президент США Джо Байден заявил журналистам, что в восьмой раз стал прадедушкой.

Однако, как сообщили журналисты пресс-пула Белого дома, он не смог вспомнить, родился ли у него правнук или правнучка.

"Хорошая новость в том, что сегодня я стал прадедушкой. 10-фунтовая (около 4,5 кг - прим. ТАСС) маленькая девочка... Маленький мальчик", - приводят его слова в сообщении пресс-пула Белого дома.

Как отмечают журналисты, он продолжал исправляться, поэтому остается неясным, "какая из версий является верной".

Байден сделал это заявление после встречи с сотрудниками противопожарной службы Лос-Анджелеса (штат Калифорния), которые доложили ему о ситуации с лесными пожарами, унесшими жизни уже двух человек. В опубликованном интервью газете USA Today президент США сказал, что его старшая внучка, 31-летняя Наоми (дочь Хантера Байдена), вскоре должна родить.

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До встречи с пожарными Байден вместе с женой Джилл Байден навестил внучку в Седарс-Синайском медицинском центре Лос-Анджелеса.