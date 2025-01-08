Президент Мексики отреагировала на намерение Трампа переименовать Мексиканский залив

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум предложила закрепить на географических картах историческое название «Мексиканская Америка», используемое с 1607 года. Так она ответила Дональду Трампу, решившему переименовать Мексиканский залив в залив Америки. Об этом сообщает мексиканское издание Excelsior.

В среду Шейнбаум прокомментировала заявление избранного президента США Дональда Трампа, который сказал, что намерен переименовать Мексиканский залив.

Во время пресс-конференции в Национальном дворце мексиканский президент предложила возродить понятие «Мексиканская Америка».

«Апацинганская конституция (декларировавшая независимость Мексики от Испании в 1814 году — «Рамблер») была принята в Мексиканской Америке, поэтому мы будем называть ее Мексиканской Америкой, это звучит красиво, и Мексиканский залив существует здесь с 1607 года, и его название также признано на международном уровне», — сказала Шейнбаум.

Президент продемонстрировала старую географическую карту, где нынешняя территория США и Мексики обозначена как «Мексиканская Америка».

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Excelsior пишет, что данный термин относится к территории, которую мексиканские повстанцы намеревались освободить от контроля Испании. Она состояла из значительной части территории нынешней Мексики и других регионов Центральной Америки.

«Некоторые исторические документы указывают на то, что происхождение этого термина восходит к Конституционному декрету 1814 года, обозначающему территорию, стремящуюся к независимости», — отмечает издание.

Журналисты добавляют, что в XIX веке название «Мексиканская Америка» было обычным явлением.