ЕС может распасться «раньше, чем мы можем себе представить». Брюссель втягивается в авантюры Зеленского и теряет миллиарды евро из-за прекращения газового транзита из РФ. Еврокомиссара по энергетике пора «разбудить от сладкого сна». Такие заявления сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает издание Topky.

В среду премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал предложение словацкой оппозиции о созыве внеочередной сессии парламента, чтобы обсудить «внешнеполитическую ориентацию» страны. Фицо сказал, что Братислава ведет самостоятельную политику и руководствуется лишь собственными национальными интересами.

«Глядя на ЕС, я боюсь, что он распадется раньше, чем мы можем себе представить. Поэтому оппозиции следует прекратить утруждать себя риторическими упражнениями и занять однозначную позицию по отношению к вредным решениям Зеленского», — сказал Фицо.

Политик также анонсировал, что в четверг (9 января) потребует рассмотреть в Брюсселе вопрос об ущербе почти в 1,5 млрд евро, который, по его словам, Украина нанесла Словакии, прекратив транзит газа.

«Завтра я еду в Брюссель на переговоры с комиссаром по энергетике и сделаю все, чтобы разбудить его от сладкого сна. Потому что у нас «чертовски» серьезная проблема — проблема в десятки миллиардов евро. Ни Словакия, ни ЕС не находятся в состоянии войны, у нас нет причин терпеть авантюры Зеленского, особенно если смотреть на помощь, которую Словакия и ЕС предоставляют Украине», — заявил словацкий премьер-министр.

Между тем в МИД Венгрии заявили, что решение Киева о прекращении транзита российского газа может помешать вступлению Украины в ЕС.