Названы три главных претендента на пост президента Украины вместо Зеленского

Пост президента Украины могут занять экс-главком ВСУ Валерий Залужный, Виктор Друзенко (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) или Юрий Бойко.

Так считает политолог Лариса Шеслер.

«США или ЕС могут вытащить из запасной колоды карт какого-то нового, безымянного персонажа, раскрутить его за пару недель и сделать президентом Украины. Например, есть такой деятель, как Виктор Друзенко*. Определенную активность проявляет депутат Юрий Бойко, у которого, впрочем, нет шансов на победу», — сказала Шеслер. Ее заявление передает деловое издание «Взгляд».

По ее словам, помимо вышеперечисленных претендентов наибольшими шансами обладает Залужный. Она также подчеркнула, что США и Европа будут крайне заинтересованы в предстоящих выборах, поскольку они позволят поставить Зеленского в неудобное положение и манипулировать им, а также сместить всю ответственность за просчеты Запада на него.

Стало известно о планах Зеленского идти на второй срок

Ранее стало известно, что действующий президент Украины Владимир Зеленский намерен баллотироваться на новый срок. При этом его главным условием станет отказ Залужного участвовать в выборах. Зеленский пригрозил, что последний может столкнуться с уголовными делами, в том числе с расследованием сдачи Херсона в 2022 году.

*Виктор Друзенко включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга