Макрон обратился с призывом к Европе после слов Трампа о Гренландии

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что европейские страны должны проснуться и еще активнее укреплять свою безопасность и конкурентоспособность после заявлений избранного президента США Дональда Трампа о возможном присоединении Гренландии. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Париже.

Комментируя слова Трампа, Барро заявил, что они свидетельствуют о вступлении мира в эпоху "права сильного". По его словам, именно поэтому Франция активно продвигала последние семь лет укрепление Европы в сфере обороны, торговли и конкурентоспособности.

"Но теперь мы должны пойти гораздо дальше, чтобы утвердить свои позиции и [защищать] свои интересы. А для этого, заявил нам президент в понедельник утром [на заседании совета министров Франции], Европа должна проснуться", - сказал Барро.

Вместе с тем он выразил сомнение в том, что США при Трампе осуществят военное вторжение на остров.

Блинкен прокомментировал идею Трампа о присоединении Гренландии к США

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен назвал "плохой" идею присоединения Гренландии к США и выразил убеждение в том, что она не будет реализована на практике. В этой связи он не считает нужным ее обсуждать.

Трамп, выступая 7 января перед журналистами в своем поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида), отказался гарантировать, что не прибегнет к решению вопросов о Панамском канале и Гренландии силовым путем или с помощью принуждения в экономической сфере. Он заявлял, что США необходимо вернуть контроль над Панамским каналом, а также высказывался о присоединении Гренландии, являющейся датской автономией, к американской территории.