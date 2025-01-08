Байден сделал заявление о помиловании критиков Трампа

Уходящий президент США Джо Байден заявил, что может помиловать «определенных людей», жестко критиковавших Дональда Трампа. Об этом Байден сказал в интервью американским СМИ, сообщает ТАСС.

По законам США, до инаугурации Трампа Байден может превентивно помиловать людей, которым еще не предъявлены какие-либо обвинения. Это затруднит их судебное преследование.

В интервью Байдена спросили, воспользуется ли он такой возможностью, и помилует ли жестких критиков Трампа, которым Трамп пообещал «разбирательства».

«Это отчасти зависит от того, каких людей Трамп назначит на посты», — сказал Байден.

По его словам, в ноябре он общался с Трампом в Белом доме и сказал ему, что не надо пытаться сводить счеты с политическими оппонентами.

Окончательное решение о помиловании «определенных людей» Байден пока не принял.

Ранее среди критиков Трампа выделялись Лиз Чейни, представлявшая Вайоминг в Палате представителей и бывший директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Трамп выдвинул на должность главы ФБР Кэша Патела, который заявил, что готов расследовать деятельность лиц, критиковавших избранного президента.

Инаугурация нового главы США состоится 20 января.