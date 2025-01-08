Блинкен прокомментировал идею Трампа о присоединении Гренландии к США

Идея присоединения Гренландии к США, продвигаемая избранным американским президентом Дональдом Трампом, плоха, не будет реализована на практике и не заслуживает обсуждения.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Идея, высказанная относительно Гренландии, безусловно, не является хорошей. Но, возможно, более важно то, что это, очевидно, не произойдет. Так что, возможно, нам не следует тратить много времени на обсуждение этого", - сказал он, выступая на совместной с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро пресс-конференции по итогам переговоров в Париже.

"Этого не будет. Так что давайте не будем тратить время на обсуждение этого", - повторил руководитель американского внешнеполитического ведомства.

Блинкен также отметил: "Мы добиваемся наилучших результатов, когда тесно взаимодействуем с нашими союзниками, а не говорим или делаем то, что может их оттолкнуть".

Стала известна реакция Европы на последние заявления Трампа о Канаде и Гренландии

Трамп, выступая во вторник перед журналистами в своем поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида), отказался гарантировать, что не прибегнет к решению вопросов о Панамском канале и Гренландии силовым путем или с помощью принуждения в экономической сфере. Ранее он заявлял, что США необходимо вернуть контроль над Панамским каналом, а также высказывался о присоединении Гренландии, являющейся датской автономией, к американской территории.