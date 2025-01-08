В США допустили охлаждение Евросоюза к Зеленскому после одного из его решений

Евросоюз может охладеть к Владимиру Зеленскому и уменьшить финансовую поддержку Украины после остановки транзита российского газа. Об этом сообщает Forbes.

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По данным источника, в преддверии инаугурации Дональда Трампа Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой о большей финансовой поддержке, однако ожидаемая помощь на деле может оказаться куда меньше. Причиной издание называет опустошение бюджета стран ЕС из-за значительного повышения цен на природный газ — в первый день остановки транзита газа цены на него выросли на четыре процента.

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По мнению автора материала, Зеленский загоняет Украину и Европу в сложную ситуацию в преддверии холодной зимы.