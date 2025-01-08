Трамп просит суд отложить приговор по делу о подлоге финдокументов

Избранный президент США Дональд Трамп обратился в Верховный суд Соединенных Штатов с просьбой отложить намеченное на 10 января в суде Нью-Йорка вынесение приговора по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Соответствующее ходатайство юристов республиканца было опубликовано в электронной базе учреждения.

В документе Трамп просит приостановить разбирательство по этому делу в суде штата Нью-Йорк, включая предстоящее вынесение приговора. В ходатайстве подчеркивается, что Верховный суд должен вмешаться, "чтобы предотвратить серьезную несправедливость и ущерб институту президентства и деятельности федерального правительства". Отмена вердикта присяжных, отмечается в документе, "в конечном итоге приведет к прекращению политически мотивированного преследования [Трампа], которое с самого начала было ошибочным".

Ранее Верховный суд штата Нью-Йорк отказался отложить намеченное на 10 января вынесение приговора Трампу. Приговор республиканцу может быть вынесен за 10 дней до его инаугурации, назначенной на 20 января. Избранному президенту предписано предстать перед судом "либо очно, либо в дистанционном формате".

В конце мая 2024 года Трамп был признан виновным по всем 34 пунктам обвинения по делу о подлоге финансовых документов. Он стал первым в истории США бывшим президентом, которого жюри присяжных признало виновным в совершении преступления. В ноябре прошлого года суд Нью-Йорка в связи с выборами в стране согласился отложить вынесение приговора по этому делу.

Поводом для расследования против Трампа стала публикация газеты The Wall Street Journal в январе 2018 года. По ее данным, за месяц до победы республиканца на президентских выборах в 2016 году его адвокат Майкл Коэн выплатил бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс $130 тыс., чтобы она не разглашала информацию о связи с Трампом примерно 10 годами ранее. 4 апреля 2023 года суд в Нью-Йорке выдвинул обвинения по делу о выплатах Дэниэлс. По версии следствия, Трамп возместил своему адвокату потраченные деньги, оформив это через компанию Trump Organization как возмещение судебных издержек и сославшись на несуществующий юридический аванс.