Байден рассказал, за что его похвалил Трамп

Избранный президент США Дональд Трамп на встрече о передаче власти похвалил Джо Байдена за успехи в экономике. По крайней мере, так заявил сам уходящий глава Белого дома в интервью газете USA Today.

При нынешней администрации в августе 2022 года было зафиксировано рекордное с 1979 года повышение цен на продукты в Штатах — 13,5% в годовом исчислении. Медленный рост цен продолжается и сегодня, несмотря на небольшой спад инфляции.

«Он очень лестно отозвался о некоторых моих экономических начинаниях. И он говорил о том, что, по его мнению, я ухожу с хорошими результатами», — сказал Байден.

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