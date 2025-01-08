Литва усилит охрану объектов синхронизации электросетей с ЕС

Правительство Литвы утвердило мероприятия по усилению охраны объектов синхронизации электросетей стран Балтии с ЕС.

Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Принято решение передать охрану данных объектов от частной охранной фирмы службе охраны общественного порядка при МВД Литвы, а также приступить к такой охране 15 января, а не в апреле, как предполагалось ранее", - говорится в сообщении.

Как отметила пресс-служба, в контексте синхронизации и на фоне инцидентов с энергетическими кабелями в Балтийском море особое значение приобретает защита энергетической инфраструктуры, активизация действий по предотвращению инцидентов и устранению последствий.

В июле 2024 года страны Балтии приняли решение выйти из единой электроэнергетической системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ). На 9 февраля текущего года запланировано начало работы их электросетей вне кольца БРЭЛЛ, но в синхронизованном режиме с европейскими сетями.