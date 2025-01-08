Байден считает, что смог бы победить Трампа на прошедших выборах

Глава уходящей американской администрации Джо Байден считает, что смог бы победить республиканца Дональда Трампа на прошедших 5 ноября 2024 года президентских выборах.

С такой оценкой он выступил в интервью газете USA Today.

"Это звучит высокомерно, но думаю, что да, исходя из [результатов] опросов", - заявил Байден, отвечая на вопрос о том, считает ли он, что смог бы одержать победу на ноябрьских выборах.

При этом 82-летний демократ затруднился дать однозначный ответ на вопрос о том, хватило бы ему сил возглавлять администрацию США на протяжении еще четырех лет.

"Я не знаю", - сказал Байден, напомнив, что изначально не планировал участвовать и в выборах 2020 года, но принял такое решение, поскольку счел, что у него были "хорошие шансы" на то, чтобы победить Трампа, добивавшегося на тот момент переизбрания на высший государственный пост. "Но также я не стремился к тому, чтобы быть президентом в возрасте 85, 86 лет, поэтому и говорил о том, чтобы передать эстафету", - отметил он. "Пока все неплохо. Но кто знает, что я буду из себя представлять, когда мне будет 86"? - заключил Байден, срок президентских полномочий которого истекает 20 января.

Президентские выборы в Соединенных Штатах состоялись 5 ноября 2024 года. Предполагалось, что демократов на них будет представлять действующий американский лидер, однако после его провального выступления на июньских дебатах с Дональдом Трампом он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение кандидатом вице-президента Камалы Харрис.

Трамп одержал победу на выборах, нанеся поражение представительнице демократов. Республиканцам удалось взять под контроль Сенат Конгресса США, а также сохранить большинство в Палате представителей. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.