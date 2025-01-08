Спикер Сейма Холовня: выборы президента Польши состоятся 18 мая

Спикер Сейма (нижней палаты польского парламента) Польши Шимон Холовня заявил, что выборы президента страны состоятся 18 мая.

В Польше назвали дату выборов президента страны
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Об этом сообщает ТАСС.

«Я принял решение, что голосование на выборах президента Польши состоится 18 мая», — сказал Холовня на пресс-конференции.

Он уточнил, что второй тур выборов при необходимости пройдет 1 июня.

7 января министр климата и окружающей среды Польши Паулина Хенниг-Клоцка заявила, что ее страна может увеличить продажу электроэнергии Украине, если Киев этого захочет.

8 января стало известно, что с флагштоков на здании генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге были сняты флаги страны и Евросоюза. К 10 января 2025 года деятельность представительства будет остановлена. 24 октября пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский заявил, что десять сотрудников генерального консульства России в Познани должны будут покинуть Польшу.

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