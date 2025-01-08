В Польше назвали дату выборов президента страны

Спикер Сейма (нижней палаты польского парламента) Польши Шимон Холовня заявил, что выборы президента страны состоятся 18 мая.

Об этом сообщает ТАСС.

«Я принял решение, что голосование на выборах президента Польши состоится 18 мая», — сказал Холовня на пресс-конференции.

Он уточнил, что второй тур выборов при необходимости пройдет 1 июня.

7 января министр климата и окружающей среды Польши Паулина Хенниг-Клоцка заявила, что ее страна может увеличить продажу электроэнергии Украине, если Киев этого захочет.

8 января стало известно, что с флагштоков на здании генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге были сняты флаги страны и Евросоюза. К 10 января 2025 года деятельность представительства будет остановлена. 24 октября пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский заявил, что десять сотрудников генерального консульства России в Познани должны будут покинуть Польшу.