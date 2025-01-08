В МИД Германии допустили ослабление антисирийских санкций

В Брюсселе ведутся обсуждения по поводу ослабления антисирийских санкций.

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Об этом заявил представитель МИД Германии Кристиан Вагнер, пишет РИА Новости.

«Вследствие жестоких репрессий против сирийского населения были введены санкции со стороны ООН и ЕС. Сейчас же сложилась новая обстановка на местах, и, конечно, существующие санкции также подвергаются пересмотру», — сказал Вагнер.

Он отметил, что санкции в отношении лиц, причастных к совершению серьезных преступлений во время гражданской войны и поддерживавших режим экс-президента Башара Асада, не будут отменены.

По словам представителя МИД ФРГ, в рамках поддержки сирийского населения обсуждается возможность ослабления санкций в отношении некоторых секторов экономики Сирии, которые ранее контролировались режимом Асада. Окончательное решение по пересмотру ограничений может быть принято только странами ЕС сообща, добавил Вагнер.

6 января газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников писала, что США планируют смягчить санкции в отношении Сирии, чтобы ускорить доставку гуманитарной помощи, при этом не снимая рестрикции. В статье отмечается, что США хотят позволить Минфину выдавать разрешения на освобождение от уплаты налогов группам и компаниям, оказывающим основные услуги в Сирии, такие как водоснабжение, электроснабжение и другие гуманитарные грузы.