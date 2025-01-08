Премьер Испании назвал фашизм третьей силой в Европе

Председатель правительства Испании Педро Санчес выразил мнение, что фашизм сейчас является третьей политической силой в Европе.

"Автократические режимы продвигаются вперед, - отметил премьер, выступая на мероприятии в Мадриде. - Фашизм, который, как мы думали, мы оставили позади, является третьей политической силой в Европе". "Международные крайне правые <...> во главе в этом случае с самым богатым человеком планеты открыто нападают на наши институты, <...> открыто призывают поддержать наследников нацизма в Германии на следующих выборах, которые пройдут в главной экономической стране еврозоны", - утверждает Санчес.

В опубликованной ранее в газете Welt am Sonntag статье американский предприниматель Илон Маск высказал мнение, что Германия находится на критическом этапе - ее будущее балансирует на грани экономического и культурного коллапса.

"Как человек, сделавший значительные инвестиции в промышленный и технологический ландшафт Германии, я считаю, что имею право открыто говорить о ее политической ориентации", - отметил бизнесмен.

При этом "Альтернатива для Германии", по оценке Маска, является "последней искрой надежды" для ФРГ.