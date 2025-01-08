В США предложили завоевать Канаду примерно за неделю

Американский обозреватель и писатель Мэтт Уолш предложил США завоевать Канаду примерно за неделю.

Такой вероятный срок он назвал на своей странице в социальной сети X.

«Если мы собираемся приобрести Гренландию, то мы должны, по крайней мере, подумать о том, чтобы захватить Канаду. Северная Америка должна быть нашей. Мы можем бескровно завоевать Канаду примерно за неделю», — написал Уолш.

7 января избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью его страны, поскольку она стратегически важна для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России.

6 января Трамп после заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо о готовящейся отставке предложил стране присоединиться к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата.

По словам избранного президента США, объединение позволит устранить торговые тарифы, снизить налоги и гарантировать Оттаве полную безопасность от угроз со стороны китайских и российских кораблей, которые их постоянно окружают.