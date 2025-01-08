Бывший премьер Молдавии, лидер Либерально-демократической партии Владимир Филат призвал президента Майю Санду и правительство Дорина Речана, сформированное правящей Партией действия и солидарности (ПДС), "перестать страдать евроерундой" и наладить "прямой контакт с Приднестровьем" для преодоления энергетического кризиса.

"Необходимо немедленно перестать страдать евроерундой и наладить нормальный рабочий контакт с Тирасполем, а не прятаться за поздравлениями в соцсетях от разрастающейся как снежный ком катастрофы", - цитирует политика молдавское издание "Ной".

Он напомнил, что власти Молдавии десятилетиями пользовались дешевым электричеством, которое вырабатывала на газе от "Газпрома" принадлежащая российской Интер РАО Молдавская ГРЭС в Приднестровье, которая обеспечивала до 80% потребностей Молдавии.

"Всех это устраивало. Это устраивало даже Майю Санду и ПДС. Теперь от этого электричества воняет! Безусловно! Воняет российским газом - зеленым виноградом из басни Крылова о лисице. На самом деле Майя Санду и ее окружение не хотят понять, что шутки кончились! Что они скажут, когда в Приднестровье появятся первые сводки о замерзших людях в неотапливаемых домах и на улицах? Снова предложат приднестровцам медицинские препараты, которые все это время Кишинев не пропускал в Тирасполь?", - подчеркнул Филат, который дал старт политической карьере Санду и Речана назначив их министрами в свой кабинет.

Санду после избрания президентом отказалась встречаться с президентом непризнанного Приднестровья Вадимом Красносельским. Переговоры по приднестровскому урегулированию в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС) заморожены уже более пяти лет.

Энергокризис

"Газпром" прекратил поставки газа в Молдавию с начала января после запрета на его транзит по территории Украины и отказа Кишинева урегулировать проблему задолженности за потребленное топливо, которую российская сторона оценивает на уровне $709 млн.

В этой ситуации снабжавшая электроэнергией территорию Молдавии и непризнанного Приднестровья Молдавская ГРЭС была переведена на уголь и обслуживает только потребителей левого берега Днестра, а Молдавия закупает более дорогое электричество в Румынии. На прошлой неделе тариф для потребителей крупнейшего на рынке оператора Premier Energy был увеличен на 75%, до 4,10 леев ($0,22) за 1 кВт-ч.

Санду прокомментировала переход Молдавии на евро в качестве базовой валюты

Приднестровье, в отличие от Молдавии, не располагает альтернативными источниками газа. В целях экономии там было отключено центральное отопление, прекращено снабжение горячей водой жилых домов, остановлены промышленные предприятия, начались веерные отключения электроэнергии. Запасов угля на Молдавской ГРЭС хватит до конца января или середины февраля.