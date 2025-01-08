Европарламент может открыто потребовать от Грузии вступить в войну с Россией, заявила в среду «Грузинская мечта», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Правящая в Грузии партия напомнила о том, что за последнее время ЕП принял пять резолюций с критикой властей Грузии, и в последней из них было требование ввести против России двусторонние санкции.

«Это привело бы к обрушению грузинской экономики», – отмечено в заявлении.

«С учетом этих тенденций в следующей резолюции ЕП, с большой долей вероятности, от Грузии открыто потребуют начать войну с Россией», – заявила правящая «Грузинская мечта».

Отмечается, что «застрельщик войны с Россией 2008 года диктатор (экс-президент Грузии Михаил) Саакашвили «глубинным государством» был назван «героем» и «маяком демократии».

Ранее Грузия назвала разрушение Западом «глубинного государства» условием перезагрузки отношений.

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Конгрессмен США Джо Уилсон является инициатором вражеской политики по отношению к Грузии, отметил также политсовет правящей «Грузинской мечты».