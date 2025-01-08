Литва решила подключиться к миссии НАТО по охране инфраструктуры на Балтике

Литва примет участие в миссии НАТО, направленной на защиту критической энергетической инфраструктуры на Балтике, задействовав часть национальных сил и средств, сообщила глава Минобороны страны Довиле Шакалене.

Литва примет участие в миссии НАТО по охране критической энергетической инфраструктуры на Балтике, передает ТАСС.

Шакалене отметила, что часть сил и средств будет использована в национальном контексте, а часть – на уровне Североатлантического альянса.

Финские СМИ сообщили, что десять кораблей из стран-членов НАТО начнут патрулирование в Балтийском море в районе прохождения кабелей критической инфраструктуры. Шакалене подтвердила, что Литва осведомлена о данном процессе и активно участвует в миссии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Марк Рютте предложил рассмотреть инициативу Польши о размещении военных патрулей в Балтийском море для защиты инфраструктуры. Рютте сообщил, что НАТО приняло решение усилить военное присутствие в Балтийском море в ответ на угрозу саботажа подводных кабелей. До этого финские правоохранители задержали танкер под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении подводных кабелей между Финляндией и Эстонией.