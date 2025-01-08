Еврокомиссия (ЕК) считает, что в настоящее время нет необходимости готовиться к пандемии из-за ситуации с метапневмовирусом. Об этом сообщил журналистам в Брюсселе представитель Еврокомиссии.

"Нет необходимости готовиться к новой пандемии. Мы в курсе ситуации в Китае. Ситуация будет мониториться в ближайшие недели и будет обсуждаться комитетом по здравоохранению", - сказал он.

Минздрав: тяжелое течение метапневмовируса угрожает детям и пожилым людям

Ранее китайские врачи зафиксировали в стране сезонный рост острых респираторных заболеваний. По данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, главными возбудителями являются вирусы гриппа и метапневмовирус человека. Главный врач Пекинской детской больницы Ван Цюань подтвердила на брифинге продолжение роста заболеваемости гриппом и метапневмовирусом среди детей. Рост заболеваемости среди этой группы населения был зафиксирован в середине декабря 2024 года.