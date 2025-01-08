Премьера Украины Шмыгаля вызвали в Раду из-за закона о демобилизации
Украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля вызвали в парламент страны из-за закона о демобилизации.
Об этом рассказал в своём Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
«В Раду вызвали Шмыгаля. Повод — закон о демобилизации, который должно было инициировать правительство в соответствии с законом о мобилизации», — сообщил он.
Ранее Минобороны Украины попросило Раду отсрочить подготовку законопроекта об условиях демобилизации солдат ВСУ во время военного положения до 18 марта следующего года.
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По словам украинского депутата Анны Скороход, срыв планов по мобилизации в стране сделал невозможной демобилизацию.