Оппозиционный депутат обвинил Кишинев в провоцировании энергокризиса

Власти Молдавии сами спровоцировали энергетический кризис, не предпринимая мер по предотвращению сложившейся ситуации.

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Об этом заявил оппозиционный депутат парламента Василий Боля, передает РИА Новости.

«С апреля прошлого года вместо того, чтобы заниматься подготовкой к нынешнему отопительному сезону, они занимались пропагандой референдума, ездили по стране — все министры, в том числе и премьер. Лето протанцевали вместо подготовки к зиме», — сказал парламентарий.

Боля добавил, что Кишинев заранее знал о планах Украины по отказу от продления контракта о транзите газа. При этом власти республики не стали принимать каких-либо решений для стабилизации ситуации, отметил депутат.

Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок. Цена газа в Европе после прекращения транзита взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от остановки поставок пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти всех предприятий.