Война США с Ираном может начаться до инаугурации Трампа

Когда американское издание Axios со ссылкой на три информированных источника сообщило, что советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан представил президенту Джо Байдену варианты возможного нападения США на иранские ядерные объекты «до 20 января, дня инаугурации Дональда Трампа», с указанием на то, что иранцы к этому времени «предпримут шаги по приобретению ядерного оружия», возникла интригующая ситуация.

Дело в том, что речь идет о событии начала декабря прошлого 2024 года, накануне сирийского переворота, когда на секретной встрече Байден и его команда обсуждали различные варианты и сценарии антииранских действий, видимо, на случай предполагаемого ввода в Сирию иранских войск в помощь правительственным силам Асада.

Однако поддержка Дамаска со стороны Тегерана не состоялась, события развивались по иному сценарию. Но интрига тут в том, что утечку информации издания Axios определенные силы в США стали вписывать уже в контекст ситуации «после Асада».

Со ссылкой на неназванных помощников Байдена, включая и Салливана, в американских СМИ появились сообщения, что «после Сирии Иран становится во всех отношениях ослабленным, что создает благоприятную возможность для нанесения удара по его ядерным объектам без риска ответных действий и возможной эскалации в регионе».

При этом указывалось, что «провести такую операцию необходимо как можно быстрее, так как Иран станет компенсировать пробелы в своей безопасности через ускорение в подготовке ядерного оружия».

Теоретически подобную логику суждений можно было бы принять. Но смущает дата 20 января, когда Дональд Трамп окажется в Белом Доме в статусе президента США. К этому времени Тегеран, конечно, не подготовит ядерную бомбу. Так рождаются интригующие версии.

Первая. Нельзя исключать того, что команда Байдена получила информацию о том, что новоизбранный президент Трамп готовится изменить политику в отношении Ирана и вступить с ним на путь диалога.

Прежде закрытые контакты с Тегераном поддерживала и администрация Байдена, обсуждая возможности подписания нового соглашения не только по ядерной программе, но и по важным проблемам Ближнего Востока.

На это содержится намек в сообщениях иранского агентства Tasnim News Agency и издания Hill.

Они утверждали, что «несмотря на глубокое недоверие между Вашингтоном и Тегераном, дипломатические возможности все еще существуют» и «новоизбранный президент должен возобновить диалог с Ираном и воспользоваться ограниченным временным окном, чтобы мирным путем сократить ядерную программу Ирана и снизить уровень напряженности в отношениях с Исламской Pеспубликой».

В противном случае США окажутся втянутыми в очередной разрушительный конфликт на Ближнем Востоке, «чего Трамп обещал избежать перед своими избирателями». Поэтому чтобы помешать такому ходу событий, команда Байдена держит в загашнике сценарий удара или серьезной провокации против Ирана до 20 января, чтобы осложнить его возможные дипломатические усилия на этом направлении.

Напомним, что в первый срок на посту президента Трамп отказался от участия в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) и применил стратегию «максимального давления», целью которой была экономическая и дипломатическая изоляция Ирана. Но цель такой политики не была достигнута, так как не удалось сдержать развитие ядерной программы Тегерана или ограничить его внутреннюю и внешнюю активность. Сейчас все может быть иначе.

Так, советник Трампа по Ближнему Востоку Мосад Булос говорил о готовности и к «серьезным переговорам», миллиардер Илон Маск якобы встречался с послом Ирана в ООН, чтобы обсудить пути снижения напряженности между двумя странами. Неслучайно реформистский президент Ирана Масуд Пезешкиан до сих пор занимает умеренную, осторожную позицию.

Вторая версия. На вторую половину января намечено подписание российско-иранского стратегического соглашения о сотрудничестве. Любое соглашение между Москвой и Тегераном встречает жесткое сопротивление со стороны США.

Так спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли заявлял о намерении США сорвать этот процесс. Поэтому нельзя исключать того, что в окружении Байдена есть лица, которые подталкивают его к провокационным действиям, которые могли бы, если не сорвать, то оттянуть подписание такого документа.

Но Байден окончательного решения пока не принял, так как «считает удары по ядерным объектам Ирана слишком большим риском». Тем не менее за оставшиеся дни президентского срока Байдена нельзя исключать экстраординарного развития событий.

Напомним, что прежде американская и израильская разведслужбы неоднократно заявляли о том, что Иран якобы «находится в шаге от создания ядерного оружия», и «в случае политического решения ядерные боеголовки могут быть готовы в течение нескольких недель».

Тем не менее бывший заместитель спецпредставителя президента США по Ирану Ричард Нефью в статье для Foreign Affairs отмечает, что «наличие ядерного арсенала у Тегерана не представляет прямой угрозы для США, но может создать опасности для союзников в регионе и привести к гонке вооружений».

Между тем заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади сообщил, что 13 января состоится новый раунд консультаций с Великобританией, Францией и Германией по ядерной сделке.

Последняя встреча сторон прошла 29 ноября в Женеве после двухлетнего перерыва. Представители Ирана заявляют о готовности продолжить переговоры, а американские чиновники не уверены в удачном исходе возможной военной операции в Иране…