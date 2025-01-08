Стало известно о новом месте работы Зурабишвили

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили стала стипендиатом Киссинджера в Институте Маккейна Аризонского университета в США.

Об этом стало известно из публикации на официальном сайте институте.

«Будучи стипендиатом Киссинджера в Институте Маккейна, Зурабишвили будет использовать свой обширный дипломатический, лидерский и политический опыт, чтобы добиться проведения новых выборов и демократического развития своей страны», — отмечено в сообщении о новом месте работы бывшего грузинского лидера.

По словам исполнительного директора Института Маккейна Эвелин Фаркас, Саломе Зурабишвили олицетворяет «политическое мужество и идеалы государственного управления». Кроме того, отмечается ее решимость отстаивать демократические ценности в Грузии, а также ее возможные будущие усилия по демократизации страны.

Зурабишвили лишили государственной охраны

Полномочия президента Грузии Саломе Зурабишвили истекли 29 декабря. В этот день прошла инаугурация нового грузинского лидера Михаила Кавелашвили. Несмотря на то, что Зурабишвили не признала итоги парламентских и президентских выборов в стране, она покинула свою резиденцию.