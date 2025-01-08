Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили стала стипендиатом Киссинджера в институте Маккейна Аризонского университета в США. Об этом сообщает институт на официальном сайте.

Будучи стипендиатом Зурабишвили будет использовать свой «обширный дипломатический, лидерский и политический опыт», чтобы добиться проведения новых выборов и «демократического развития своей страны». По словам исполнительного директора института Маккейна Эвелин Фаркас, экс-президент олицетворяет «политическое мужество и идеалы государственного управления». Также она отметила решимость политика отстаивать демократию в Грузии и ее возможные будущие усилия по демократизации государства.

Зурабишвили лишили государственной охраны

Напомним, что полномочия Зурабишвили истекли 29 декабря. В этот день состоялась инаугурация нового грузинского лидера Михаила Кавелашвили. Экс-президент отказывалась признать итоги выборов и сперва заявляла, что не покинет президентскую резиденцию, но в последствии освободила ее — политика проводили аплодисментами около трех тысяч сторонников.