В США ушла в отставку ведущий координатор поставок оружия Украине

Заместитель помощника министра обороны США, ответственного за Россию, Украину и Евразию, Лора Купер подала в отставку. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на собственные источники.

В статье отмечается, что она играла важную роль в поставках американской военной помощи Украине с начала российской военной операции.

Лора Купер имеет более 20 лет опыта работы в Пентагоне. Как считает Киев, она зарекомендовала себя как честный посредник в переговорах и имела хорошие отношения со многими членами украинского правительства. Politico связывает ее увольнение с увеличением обеспокоенности в Минобороны США в связи с победой республиканца Дональда Трампа на президентских выборах. Ожидается, что новая администрация планирует сократить число госслужащих, передает «Коммерсантъ».

Ранее Трамп сообщил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным пройдут после инаугурации главы США, которая состоится 20 января. Однако он добавил, что точную дату назвать не может.

Кроме того, по его мнению, на урегулирование конфликта может уйти шесть месяцев. Он также отметил, что РФ «атаковала Украину» из-за того, что увидела некомпетентность администрации Джо Байдена, в результате чего гибнут люди и разрушаются города.