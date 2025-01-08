Глава МИД Австрии будет исполнять обязанности канцлера

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг станет и.о. федерального канцлера республики до формирования новой правящей коалиции. Об этом сообщила газета Die Presse со ссылкой на источники.

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По ее информации, официальное объявление о назначении Шалленберга произойдет в среду, а его вступление в должность ожидается на этой неделе.

Отмечается, что министр ранее уже возглавлял правительство после ухода в отставку Себастьяна Курца в 2021 году.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер объявил, что намерен уйти в отставку после провала переговоров о создании правящей коалиции. Президент Австрии Александр Ван дер Беллен поручил лидеру Австрийской партии свободы (АПС) Герберту Киклю провести переговоры о формировании коалиционного правительства вместе с Австрийской народной партией (АНП).

Канцлер Австрии заявил, что покинет свой пост

Парламентские выборы в Австрии прошли в сентябре 2024 года, победу на них одержала правая Австрийская партия свободы, набрав 29,2 процента голосов. Представители этой политической силы выступают против антироссийских санкций и за урегулирование украинского кризиса путем переговоров.