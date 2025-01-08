В Грузии назвали условие для перезагрузки отношений с Западом

Разрушение «глубинного государства» в США и ЕС является условием перезагрузки и оздоровления отношений Грузии с Западом, заявил в среду политсовет правящей «Грузинской мечты», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Грузинская мечта» назвала «обнадеживающими» заявления избранного президента США Дональда Трампа и его команды о необходимости зачистить официальные структуры этой страны от «глубинного государства».

Правящая партия Грузии обвинила уходящую администрацию США и «глубинное государство» в ней в проблемах самой Америки и многих других государств.

«Глубинное государство» принесло тяжелейшие экономические проблемы Евросоюзу, вовлекло в войну многие государства, но самый разрушительный эффект оно принесло дружественной Украине», – заявила «Грузинская мечта».

Правящая партия Грузии считает, что успех Дональд Трампа в борьбе с «глубинным государством» приведет и к оздоровлению отношений Вашингтона и Тбилиси, что отвечает двусторонним интересам.

«Больше времени потребуется разрушению метастаз «глубинного государства» в Европе», – считают в «Грузинской мечте», которая выражает согласие с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о том, что влияние миллиардера Джорджа Сороса на Вашингтон утрачивается, но на Брюссель – пока нет. «Речь не о конкретном человеке – Соросе, а об олигархической сети «глубинного государства». Разрушение метастаз его влияния в Европе является условием перезагрузки отношений Тбилиси и Брюсселя», – сказано в заявлении.

При этом «Грузинская мечта» обвинила «бюрократию ЕС» в «антигрузинской политике».

Правящая партия Грузии выразила надежду на разрушение «глубинного государства» в Европе к 2030 году, что создаст условия для членства Грузии в Евросоюзе.

При этом обещано «активное участие» Грузии в преодолении проблем, стоящих перед ЕС.