Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал слова канадского премьер-министра Джастина Трюдо о якобы суверенитете Канады, назвав его «девочкой».

«Девочка, ты больше не губернатор Канады, так что неважно, что ты там говоришь», — написал он на своей странице в соцсети X.

Ранее Трюдо отверг возможность вхождения государства в состав Соединённых Штатов.

Команда Трампа связала его слова о Канаде и Гренландии со «всеобъемлющей миссией»

6 января избранный президент США Дональд Трамп предложил Канаде войти в состав Соединённых Штатов, после того как Трюдо объявил, что покинет пост председателя правящей Либеральной партии после избрания нового лидера.