Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что уже 9 января может представить законопроект по вопросу переименования Мексиканского залива в «Залив Америки».

Об этом сообщает американский телеканал CBS.

«Союзница Трампа, республиканец Марджори Тейлор Грин из Джорджии, заявила, что представит законопроект по этому поводу в четверг утром», - говорится в сообщении телеканала.

CBS приводит словам конгрессвумен, которая заявила, что вооруженные силы США защищают этот район от любых военных угроз со стороны иностранных государств. В этой связи, считает Грин, «Это наш залив. Его законное название — залив Америки».

7 января Трамп сообщил о намерении переименовать Мексиканский залив в «Залив Америки».

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По его словам, данное решение станет новой частью политики его администрации.

Трамп подчеркнул, что новое название охватывает обширную территорию. Точная дата, когда решение будет принято, неизвестна.