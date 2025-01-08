Кандидат в президенты Белоруссии высказался об отношениях с Москвой

Кандидат в президенты Белоруссии, лидер Либерально-демократической партии страны Олег Гайдукевич заявил, что союз с Россией укрепляет суверенитет республики. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал в своем предвыборном выступлении.

Он отметил, что партия с момента основания поддерживала интеграционные процессы на постсоветском пространстве, в том числе и союз с Россией, а также развитие таких организаций, как ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и БРИКС.

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«Союз Беларуси и России укрепляет наши государственность и суверенитет», — добавил Гайдукевич.

Напомним, что выборы резидента Белоруссии состоятся 26 января 2025 года. На них зарегистрированы пять кандидатов. Кроме Гайдукевича это действующий глава государства Александр Лукашенко, председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, предпринимательница Анна Канопацкая и первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси Сергей Сыранков.