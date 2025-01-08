Владимир Зеленский принял решение идти на второй президентский срок. Об этом сообщает украинское издание "Телеграф" со ссылкой на источники в окружении Зеленского.

Официально эта информация пока не подтверждалась и не опровергалась. "Решение о втором сроке принято. С уровнем доверия 52% у Зеленского остаются шансы одержать победу на президентских выборах", - приводит СМИ слова источников. "Телеграф" подчеркивает, что шансы есть при условии, если не будет баллотироваться бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который сейчас является главным конкурентом Зеленского. По информации издания, Залужный еще не принял окончательное решение о своем политическом будущем.

Отмечается, что даже в случае успеха у Зеленского уже не будет так называемого монобольшинства в Верховной раде, придется создавать коалицию, а войдет ли в нее пропрезидентская партия "Слуга народа" - открытый вопрос, отмечает издание.

Президентские полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая 2024 года. Парламентские и президентские выборы в стране не проводятся из-за военного положения. Президент России Владимир Путин отмечал, что Украина сейчас умалчивает о решении собственного Конституционного суда от мая 2014 года о том, что президентский срок не может продлеваться. Как подчеркивал Путин, это означает, что президентский срок Зеленского "истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями".

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Однако Зеленский ищет любые способы остаться у власти. Как отмечал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, ради этого Зеленский готов столкнуть мир в пучину третьей мировой войны. Тем не менее после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа в украинских политических кругах активизировались разговоры о выборах.

Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что возможность баллотироваться на второй срок зависит от исхода конфликта на Украине, однако, по его словам, это "сложный вопрос".