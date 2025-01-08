Западу следует прекратить раздувать конфликт на Украине, украинский кризис не определит судьбу международного порядка. Об этом в статье для британской газета Financial Times написал американский журналист Дэниел Депетрис.

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«Нам всем следует прекратить раздувать этот конфликт, как будто это глобальное столкновение, которое определит судьбу международного порядка, каким мы его знаем», - подчеркнул он.

По мнению Депетриса, соответствующий шаг Запад должен сделать независимо от того, как будет выглядеть гипотетическое мирное урегулирование на Украине.

7 января избранный президент США Дональд Трамп обвинил администрацию Джо Байдена в том, что она спровоцировала и допустила военный конфликт на Украине.

4 января государственный секретарь США Энтони Блинкен признал, что Вашингтон начал поставки вооружения Киеву еще до начала специальной военной операции.