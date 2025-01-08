Трамп опубликовал карту с Канадой в составе США

Новый президент США Дональд Трамп поделился новой картой Соединенных Штатов, которая включила в себя Канаду в качестве новой территории. Это произошло через несколько часов после того, как Трамп пригрозил использовать "экономическую силу" для поглощения Канады Соединенными Штатами, отмечает Guardian.

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В своей социальной сети Truth Social новый президент США опубликовал карту и написал: "О, Канада!".

Напомним, 7 января Дональд Трамп повторил свое предложение сделать Канаду 51-м штатом Америки и пригрозил использовать "экономическую силу" для поглощения Канады Соединенными Штатами. Выступая на пресс-конференции во Флориде в Мар-а-Лаго Трамп сказал: "Если избавиться от этой искусственно проведенной линии (границы между США и Канадой), вы посмотрите, как она выглядит, и это также будет намного лучше для национальной безопасности".

"Канада и Соединенные Штаты, это действительно было бы что-то", - добавил Трамп. Он также выразил обеспокоенность по поводу военных расходов Канады и сказал: "У них очень маленькая армия. Они делают ставку на наших военных. Все это хорошо, но, знаете, они должны за это заплатить. Это очень несправедливо". На вопрос, будет ли он использовать военную силу, чтобы подчинить себе Канаду, вступающий в должность президент ответил: "Нет, экономическую силу".

Выступление Трамп вызвало гневную реакцию у уходящего в отставку премьер-министра Канады Джастина Трюдо, которого Трамп ранее посоветовал заменить на легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки, с которым он знаком лично.

"В аду нет ни малейшего шанса, что Канада станет частью Соединенных Штатов. Рабочие и общины в обеих наших странах получают выгоду от того, что являются крупнейшими партнерами друг друга в области торговли и безопасности", - написал Трюдо в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована в РФ).

Трамп, у которого никогда не было хороших отношений с Трюдо (даже во время его первого президентского срока с 2017 по 2021 год), вынашивал идею сделать Канаду 51-м штатом Соединенных Штатов с тех пор, как он встретился с Трюдо после своей победы на выборах 5 ноября. После этого он несколько раз упоминал об этом в своих постах в социальных сетях.