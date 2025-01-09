Трамп опубликовал карту с Гренландией и Канадой в составе США

Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social карту, на которой Гренландия и Канада включены в состав Соединённых Штатов.

По данным РИА Новости, на ней США, Канада и Гренландия окрашены в один цвет, символизируя единую страну.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал «не очень хорошей» идею Трампа присоединить Гренландию к США.

Трамп отказался исключить попытку захвата Гренландии силой

О включении Канады в состав США в последние дни часто говорит будущий американский президент Дональд Трамп. По словам политика, если Канада станет 51-м штатом, «налоги там сократятся на 60%», а их бизнес «сразу же удвоится». Трамп отметил, что не понимает, почему США ежегодно выделяют Канаде субсидии, превышающие $100 млн.