В Бельгии попросили не есть рождественские елки

Бельгийское федеральное агентство по безопасности продовольственных цепочек (AFSCA) попросило граждан не есть рождественские елки на фоне появившихся советов активистов-экологов по переработке хвойных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство AFP.

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Сообщается, что такое неожиданное заявление появилось после публикации на сайте города Гент, который агентство считает серединой защитников природы. В этих рекомендациях предлагались различные способы утилизации елок, включая идею о том, чтобы использовать их в приготовлении пищи, заимствованную из скандинавских стран.

Также упоминался вариант получения ароматизированного масла из иголок. В ответ на это агентство пояснило, что рождественские елки не предназначены для еды, и гарантировать безопасность их употребления нельзя как для людей, так и для животных.

Кроме того, подчеркивается вероятность наличия пестицидов на большинстве деревьев, выращенных в этом сезоне.

Ранее руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников заявил, что живые ели более экологичны, чем искусственные аналоги. Глава ведомства отметил, что в 2024 году арендаторы лесных участков в России заготовили более 200 тысяч деревьев.