Представители партии Шольца спутали немецкую подлодку с российской

Два представителя Социал-демократической партии Германии, членом которой является канцлер Олаф Шольц, перепутали немецкую подлодку класса U212CD с российской субмариной проекта 636 «Варшавянка». Об этом пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Бундесвер решил заказать у концерна Thyssenkrupp Marine Systems, штаб-квартира которого находится в немецком городе Киль, четыре подлодки класса U212CD на сумму более €4,7 млрд.

Депутат Бундестага Кристиан Клинк и кандидат в депутаты от избирательного округа Киль Кристина Шуберт разместили в соцсетях публикацию об этом заказе и сопроводили ее фотографией российской подводной лодки.

Региональные СМИ заметили ошибку и раскритиковали политиков.

Клинк взял ответственность на себя. Он признал в беседе с журналистами, что недостаточно тщательно проверил то, что собиралась опубликовать его команда.