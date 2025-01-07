Премьер Дании ответила на призыв Трампа продать Гренландию

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла желание избранного президента Дональда Трампа купить Гренландию, но приветствовала инвестиции США в самоуправляющуюся территорию. Об этом пишет Bloomberg.

Фредериксен назвала США «абсолютно ближайшим союзником» и добавила, что Дания открыта для большего сотрудничества в Североатлантическом регионе.

«Мы явно заинтересованы в том, чтобы именно США играли большую роль в этом регионе, а не, например, Россия», - сказала она.

Трамп обратился с призывом к Дании

Ранее Трамп заявил, что Дания должна уступить Гренландию США ради защиты «свободного мира». По его словам, владение и контроль Вашингтона над островом являются «абсолютной необходимостью» для национальной безопасности.

Это повторение идеи, которую Трамп высказал в 2019 году во время своего первого президентского срока, которую Фредериксен тогда назвала абсурдной.

На фоне этой дискуссии Дональд Трамп-младший прибыл в Гренландию во вторник. Перед поездкой он отверг предположения, что едет покупать остров.

В 2023 году правительство Гренландии представило проект конституции независимого государства. Потом оно опубликовало проект внешней, оборонной и оборонной политики, в котором выразило желание наладить более тесные связи с Северной Америкой.

Премьер-министр Дании не стала комментировать, поддерживает ли она независимость Гренландии, но заявила, что «понятно и законно, что люди хотят двигаться в этом направлении».