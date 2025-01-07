Алиев обвинил Армению в последовании фашистской идеологии

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Армения на текущий период является по сути фашистским государством, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам. По его словам, Ереван на протяжении почти 30 лет следует этой идеологии.

Армения по сути является фашистским государством. Потому что если этой страной на протяжении почти 30 лет руководили носители фашистской идеологии, то они сформировали эту страну по своему подобию, — подчеркнул политик.

Алиев также призвал к уничтожению фашизма. Как уточнил президент, это сделает либо сама Армения изнутри, либо Азербайджан из-за отсутствия альтернатив.

Ранее азербайджанский лидер обратил внимание, что Зангезурский коридор будет открыт несмотря ни на что. Этому не должна препятствовать Армения. Баку не является источником опасности для соседа, констатировал глава республики.

До этого Алиев пояснил, что если Армения не нуждается в мирном договоре, то и Азербайджану он не нужен. Страна может прожить и без соглашения с Ереваном, подчеркнул политик. Глава государства также посчитал, что вооружение Армении приведет только к новой напряженности, однако в Баку этого не хотят.

Кроме того, Алиев заявил, что очередная встреча комиссий по делимитации азербайджано-армянской границы должна состояться в январе. Это будет новый раунд переговоров, инициатором которого выступил Баку, резюмировал он.