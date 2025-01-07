У Маска заподозрили проблемы со психикой

Писатель Сет Абрамсон, называющий себя «биографом» известного американского предпринимателя Илона Маска, заявил, что психика бизнесмена «неуклонно слабеет» и он становится опасен для США. Об этом пишет портал Daily Beast.

Напомним, что Маск в последние годы стал проявлять политическую активность. В частности, принял участие в президентской кампании на стороне Дональда Трампа.

Кроме того, он постоянно комментирует международную повестку в соцсети X, критикует глав государств и правительств западных стран. Объекты его критики, в свою очередь, резко высказываются о миллиардере.

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«Я всерьез считаю, что Илон Маск сходит с ума. Я биограф Маска, и я следил за его поведением в сети на протяжении последних двух лет - учитывая, что он сам признает влияние на него психических расстройств, употребления наркотиков и сильнейшего стресса, теперь есть основания опасаться, что он серьезно болен», — отметил Абрамсон.

По его мнению, «психическая нестабильность Маска» ставит под угрозу американское общество по причине влиятельности миллиардера не только в сфере экономики, но и в политике.

Писатель подчеркнул, что уходящей администрации Джо Байдена следует в обязательном порядке принять меры к нейтрализации Маска.