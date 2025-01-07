Трамп высказался о членстве Украины в НАТО

Главы государств и правительств ведущих стран всегда понимали, что Украина не может являться членом НАТО, заявил на брифинге во Флориде избранный президент США Дональд Трамп. Об этом пишет ТАСС.

Трамп высказался о членстве Украины в НАТО
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Журналисты попросили политика рассказать, как он относится к идее о том, что «Украина никогда не может присоединиться к НАТО».

«Мой взгляд заключается в том, что таково было понимание всегда. В действительности я считаю, что у них [России и Украины] была [ранее достигнута] сделка. А затем [действующий президент США Джо] Байден нарушил ее. У них была сделка, которая была бы удовлетворительной для Украины и всех остальных», — подчеркнул Трамп.

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Политик напомнил, что российские официальные лица всегда, на протяжении десятков лет, требовали, чтобы Украину не вовлекали в НАТО. Это требование Москвы, отметил он, «было, по сути, высечено на камне».

Вместе с тем, пояснил Трамп, Байден заявил, что не согласен с такой постановкой вопроса, он считает, что Украина должна иметь возможность вступить в альянс.

«В таком случае Россия имела бы кого-то [члена НАТО] прямо у себя на пороге. И я могу понять их чувства на этот счет», — резюмировал политик.