Трамп высказался о членстве Украины в НАТО

Главы государств и правительств ведущих стран всегда понимали, что Украина не может являться членом НАТО, заявил на брифинге во Флориде избранный президент США Дональд Трамп. Об этом пишет ТАСС.

Журналисты попросили политика рассказать, как он относится к идее о том, что «Украина никогда не может присоединиться к НАТО».

«Мой взгляд заключается в том, что таково было понимание всегда. В действительности я считаю, что у них [России и Украины] была [ранее достигнута] сделка. А затем [действующий президент США Джо] Байден нарушил ее. У них была сделка, которая была бы удовлетворительной для Украины и всех остальных», — подчеркнул Трамп.

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Политик напомнил, что российские официальные лица всегда, на протяжении десятков лет, требовали, чтобы Украину не вовлекали в НАТО. Это требование Москвы, отметил он, «было, по сути, высечено на камне».

Вместе с тем, пояснил Трамп, Байден заявил, что не согласен с такой постановкой вопроса, он считает, что Украина должна иметь возможность вступить в альянс.