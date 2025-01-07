Трамп назвал виновного в конфликте на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп обвинил администрацию Джо Байдена в том, что она спровоцировала конфликт на Украине. Он пояснил, что именно некомпетентность ее представителей стала причиной начала Россией специальной военной операции. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, политик во вторник, 7 января, провел брифинг для журналистов в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида). В ходе мероприятия он поднял ряд вопросов международной повестки.

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«Я думаю, Россия пошла и атаковала Украину, потому что увидела, что эти ребята [администрация Байдена] некомпетентны. Они не знают, что делают. Но мы знаем, что делаем, и все это закончится. У нас великая армия», — отметил Трамп.

Политик подчеркнул, что его президентство начнется в мире, охваченном конфликтами.