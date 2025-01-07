В Финляндии раскрыли планы НАТО на Балтийское море

Североатлантический альянс направит в Балтийское море около 10 кораблей для охраны подводной инфраструктуры, информирует финский телерадиовещатель Yle. По данным источника, они останутся там до апреля 2025 года.

НАТО направит военно-морские силы в Балтийское море для охраны важных подводных сооружений. В общей сложности их (кораблей. — NEWS.ru) будет около десяти. Они останутся в море до апреля, — говорится в сообщении.

Согласно информации телерадиовещателя, корабли начнут прибывать в конце недели. Суда будут располагаться в том числе рядом с энергетическими и телекоммуникационными кабелями. Корабли станут «сдерживающим фактором», уточнили журналисты.

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Ранее якорь танкера Eagle S, который в Финляндии задержали по подозрению в повреждении кабеля EstLink 2 в Балтийском море, обнаружили на дне Финского залива. По данным СМИ, находку поднял на поверхность многоцелевой корабль Сил обороны Швеции HMS Belos.

Финский оператор электросетей Fingrid решил через суд добиться ареста нефтяного танкера Eagle S. В организации уточнили, что это необходимо для обеспечения иска компании из-за ущерба, который был нанесен электрокабелю EstLink 2.