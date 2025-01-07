СМИ: Трамп ожидает, что мир между РФ и Украиной будет достигнут к Пасхе

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает заключение мирного соглашения между Россией и Украиной к наступлению Пасхи. Об этом сообщает научный сотрудник американского аналитического центра Yorktown Institute Роберт Кларк.

«Я думаю, что американская сторона будет рассматривать возможность заключения какой-то сделки (мирного соглашения — прим. URA.RU) к Пасхе», — заявил Кларк.

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Его слова передает Sky News. Издание подчеркнуло, что одной из основных задач Трампа после его вступления в должность президента будет прекращение конфликта на Украине.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия открыта для переговоров по вопросу Украины, но при этом настаивает на соблюдении некоторых критически важных условий. Он также указал на неприемлемость для Москвы предложения Трампа отложить присоединение Украины к НАТО на 20 лет с условием развертывания миротворческих сил из Европы и Великобритании на территории Украины, передает «Подмосковье сегодня».