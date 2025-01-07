Лукашенко рассказал о команде Запада Зеленскому

Запад дал команду Владимиру Зеленскому втянуть Беларусь в войну. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, заметив, что до сих пор он реагирует на это терпеливо, так как страна может не выдержать конфликта.

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"Почему Володя Зеленский себя так ведет? Мы же нормально с ним были, в хороших отношениях. И моя маленькая семья тоже. Чего он вякает, чего ему не хватает? Ему дают команду. Надо всячески делать все, чтобы втянуть страну в войну", - цитирует Лукашенко БЕЛТА.

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В случае если бы Зеленскому это удалось, то для Минска это была бы "тяжелая ситуация", считает Лукашенко, так как "мы можем не выдержать как государство".

"Поэтому я делаю все терпеливо, настойчиво, как Господь нас и церковь учат. Делаем свое дело. Время все отстроит. Время даст всем оценку. Но нам надо выстоять", - заметил Лукашенко на праздновании Рождества в храме.

В целом президент назвал Беларусь "мирным маленьким островком", но от самого факта мира на этой земле Западу "там жмет". Все последние годы белорусы в условиях вызовов со стороны Запада "шли по тонкому льду, но ни разу не проломили лед и не провалились в эту студеную воду", что Лукашенко считает главным достижением.