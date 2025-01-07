Лукашенко рассказал о команде Запада Зеленскому втянуть Беларусь в войну
Запад дал команду Владимиру Зеленскому втянуть Беларусь в войну. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, заметив, что до сих пор он реагирует на это терпеливо, так как страна может не выдержать конфликта.
"Почему Володя Зеленский себя так ведет? Мы же нормально с ним были, в хороших отношениях. И моя маленькая семья тоже. Чего он вякает, чего ему не хватает? Ему дают команду. Надо всячески делать все, чтобы втянуть страну в войну", - цитирует Лукашенко БЕЛТА.
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В случае если бы Зеленскому это удалось, то для Минска это была бы "тяжелая ситуация", считает Лукашенко, так как "мы можем не выдержать как государство".
"Поэтому я делаю все терпеливо, настойчиво, как Господь нас и церковь учат. Делаем свое дело. Время все отстроит. Время даст всем оценку. Но нам надо выстоять", - заметил Лукашенко на праздновании Рождества в храме.
В целом президент назвал Беларусь "мирным маленьким островком", но от самого факта мира на этой земле Западу "там жмет". Все последние годы белорусы в условиях вызовов со стороны Запада "шли по тонкому льду, но ни разу не проломили лед и не провалились в эту студеную воду", что Лукашенко считает главным достижением.